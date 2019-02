Eerste fase heraanleg Markt start in…Kortemarkstraat Bart Huysentruyt

26 februari 2019

08u53 0 Torhout De eerste fase van de heraanleg van het marktplein in Torhout en de bijhorende nieuwe verkeerscirculatie gaat binnenkort van start. De gemeenteraad zette het licht op groen.

Sweco, aangesteld door rioolbeheerder Fluvius, zal de start in de Rijselstraat en Kortemarkstraat uittekenen. “We kunnen niet starten, zonder aan de rioleringen te werken”, zegt schepen van Water Hans Blomme (CD&V). “Het gedeelte riolering in de Rijselstraat en Kortemarkstraat is dan ook de voorloper van de toekomstige afwatering van het station richting Bassinstraat, over de Kortemarkstraat naar de collector aan de Vredelaan.” De stad Torhout gaat daarvoor in zee met Fluvius, het vroegere Infrax. Zij stelden het bedrijf Sweco aan om de riolering in die straten te vernieuwen. Ook het nieuwe wegdek zal door die firma uitgewerkt worden. “Het zal nog enkele jaren duren vooraleer we op de Markt komen, maar deze werken zijn wel de start”, aldus nog Blomme.