Eerst carport ingestort door sneeuw, nu gevelbekleding weggewaaid op auto 02u34 0 Foto Jelle Houwen Een deel van de gevelbekleding kwam los en belandde op de wagen op de oprit. Torhout Een gezin uit de Ourthestraat in Torhout is de voorbije weken twee keer getroffen door pech.

Tijdens de zware sneeuwval van twee weken geleden begaf de carport het naast hun woning. Hun carport is deels ingestort, waardoor ze hun gezinsauto nu buiten moeten laten staan. Gisterochtend kwam dan weer tijdens de zware rukwinden een groot deel van de houten gevelbekleding van hun woning los. "En die planken vielen allemaal pardoes naar beneden... op onze geparkeerde auto die niet onder de carport kon staan", zucht Ingrid. "Daardoor zitten we dus niet alleen met een ingestorte carport, maar ook met een gat in onze gevel én met een beschadigde auto. Die zit vol met krassen. En net vandaag ging de expert langskomen voor de schade aan de carport. Hij kan er dus meteen het gat in de gevel bijnemen. Hopelijk kan de schade in het koetswerk van onze auto weggepolierd worden. Ze zeggen altijd geen twee zonder drie, maar het mag wel stoppen nu. Er zijn ergere dingen dan dit, maar plezant is het toch niet", besluit Ingrid. Een aannemer maakte het gat in de gevel, waar achter nog de binnenmuur zit, voorlopig dicht met een zeil en houtwerk.





