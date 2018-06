Eén richting op Markt na heraanleg 15 juni 2018

Er komt in Torhout eenrichtingsverkeer op de Markt, wanneer die in 2021 heraangelegd wordt. Dat staat in de definitieve plannen voor de heraanleg van het centrale plein. Auto's zullen vanaf dan enkel nog vanuit Roeselare over de Markt in de richting van Brugge kunnen rijden, niet andersom. Fietsers kunnen wel nog de beide richtingen uit. Zoals bekend worden de meeste parkeerplaatsen achter het stadhuis geschrapt. Daar komen een trappenpartij en een fontein, die in de winter een schaatspiste kan worden. "Er verdwijnen 35 parkeerplaatsen op en rond de Markt", zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "Die willen we compenseren op andere plaatsen. Zo zijn we in onderhandeling om de site-Pollet in de Hofstraat aan te kopen. Daar zouden we zelfs meer parkeerplaatsen kunnen creëren. Ook een verdieping op de huidige parking-Deprez is een optie." (BHT)