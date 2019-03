Eén dag na drieste overval gaat telecomwinkel terug open: vier daders gefilmd door bewakingscamera’s Mathias Mariën

27 maart 2019

15u03 0 Torhout De winkelbediende die dinsdagavond werd geslagen en opgesloten in het toilet bij een brutale overval op de Orange-winkel langs de Oostendestraat, gaat zo snel mogelijk terug aan het werk. Het slachtoffer is volgens collega’s vooral geschrokken en had geen schijn van kans tegen de vier daders. De winkel ging woensdagmiddag gewoon open. “Er zijn camerabeelden beschikbaar van de overvallers. Hopelijk levert dat snel iets op”, zegt de verantwoordelijke.

Net op het moment dat de bediende klaar was om de telecomwinkel te sluiten, sloegen de vier overvallers dinsdagavond toe. Ze stapten om 18.20 uur de zaak langs de Oostendestraat in Torhout binnen en dwongen de verkoper mee naar achter te gaan. “Daar sloegen ze het slachtoffer verschillende keren. Daarna sloten ze hem op in het toilet”, bevestigt de lokale politie Kouter. De daders hadden op die manier vrij spel en sloegen razendsnel hun slag. Enkele minuten nadat ze de Orange-winkel binnendrongen, liepen ze al buiten met een grote hoeveelheid smartphones. Ook de inhoud van de kassa en portefeuille van de bediende gristen ze mee.

Spoedbestelling

Op het moment van de overval waren geen klanten aanwezig, waardoor de verkoper de enige getuige is. Die raakte lichtgewond, maar gaat in principe zo snel mogelijk weer aan de slag. De politie kamde dinsdagavond nog de buurt uit in de hoop de daders snel te vatten. Voorlopig zijn ze echter spoorloos. De winkel ging woensdagmiddag wel gewoon terug open. De collega’s van het slachtoffer hopen op een snelle doorbraak. “Er zijn camerabeelden beschikbaar waarop de overval te zien is. De daders waren gemaskerd. Toch hopen we op een snelle doorbraak. De getroffen bediende is vooral flink geschrokken”, zegt één van de verantwoordelijken. Woensdagmiddag ging de rest van het personeel weer aan de sloeg. “Door een spoedbestelling te plaatsen bij Orange, konden we onze winkel snel terug openen.” Over de precieze omvang van de buit bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. In het hoofdfiliaal van Tiger Experience in Kuurne wordt nog inventaris gemaakt. De daders namen wel de duurste modellen mee, waardoor de buit wellicht boven de 10.000 euro zal oplopen. In hun haast lieten de indringers wel enkele smartphones vallen. Mogelijk zijn daar vingerafdrukken op terug te vinden, al droeg de bende wellicht handschoenen.

Sporttas

De lokale recherche van de politiezone Kouter voert het onderzoek. Volgens hun eerste vaststellingen gebruikten de overvallers een sporttas om de smartphones in te laden. “Het labo van de federale politie kwam na de overval ter plaatse voor verder onderzoek in de winkel”, laat de politie weten. Opvallend: eind november werd het hoofdfiliaal in Kuurne al getroffen door een ramkraak. Ook toen waren op camerabeelden vier daders te zien. Er wordt onderzocht of er een link bestaat tussen beide zaken.