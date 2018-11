Echtgenote toekomstig schepen overleden 14 november 2018

02u21 0 Torhout Mia Plovier, de echtgenote van toekomstig schepen van Wonen Paul Dieryckx (sp.a), is zaterdag overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werd amper zestig jaar.

De zware diagnose werd pas eind juni gesteld op het moment dat de kiescampagne op gang werd getrokken. Paul Dieryckx, die de lijst trok voor sp.a, besloot toen meteen om geen campagne te voeren en zijn vrouw bij te staan in haar strijd. "De gezondheid van Mia ging absoluut voor", zegt de 62-jarige politicus. "Politiek kon me op dat moment gestolen worden." De gezondheidstoestand van Mia ging de voorbije weken van kwaad naar erger. Ze was 41 jaar gehuwd met Paul Dieryckx en laat een dochter en kleindochter achter. Vandaag wordt afscheid genomen in intieme kring. (BHT)