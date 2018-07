Duizelig in december, donorhart in januari VRIENDEN HOUDEN BENEFIET NA PLOTSE HARTTRANSPLANTATIE JASON (14) BART HUYSENTRUYT

19 juli 2018

02u24 0 Torhout Voetbalvrienden van KM Torhout hebben een benefiet gehouden voor Jason Plysier uit Torhout. De 14-jarige jongen onderging begin dit jaar een harttransplantatie, nadat vorig jaar een zeldzame hartziekte was ontdekt. Jason is nu aan de beterhand, maar mag nooit meer voetballen. "Vanaf nu supporter ik voor mijn broer Keanu", zegt hij.

Zo'n 3.200 euro hebben supportersclub De Clubboys en Scholengroep Sint-Rembert bij elkaar gespaard voor de familie van Jason Plysier. De 14-jarige jongen, die drie jaar voetballer was in de jeugdreeksen van amateurclub KM Torhout, is de zoon van Andy Plysier en Rebekka Petyt en de oudere broer van Keanu.





In december vorig jaar voelde de jongen zich vaak duizelig en niet lekker. Mama Rebekka maakte zich ongerust en belde de huisdokter. "Die maakte een hartfilmpje en raadde ons aan om een afspraak te maken bij de cardioloog in het AZ Delta. Enkele dagen lang werd de hartactiviteit van Jason opgemeten. Zo is vastgesteld dat Jason leed aan ernstige gedilateerde cardiomyopathie. De wanden van Jasons hart waren zeer zwak geworden, waardoor ze gingen uitzetten en ze het bloed niet meer goed konden rondpompen", legt Rebekka uit. "Hij is niet meer met ons terug naar huis gekeerd."





Drie spoedoperaties

Op 23 december 2017 werd hij naar het UZ in Gent gebracht, waar een hartmotor werd ingeplant. "Maar dat was niet genoeg", zegt Jason. "Heel snel begonnen mijn organen uit te vallen en onderging ik nog drie spoedoperaties om mijn leven te redden. Ik herinner me niet veel meer van die periode."





"Supporteren voor broer"

Het leek een onmogelijke opgave om een donorhart voor Jason te vinden, want het moest snel gaan. Maar op 5 januari van dit jaar gebeurde het onmogelijke dan toch. "Heel snel werd een hart gevonden en ingeplant. Het bleek ook goed aan te pakken. In het begin moest ik wennen aan het idee dat ik nu verder leef met het hart van iemand anders, maar ik mag blij zijn met het geschenk. Eentje dat ik nooit terug kan geven."





De steun die de familie kreeg van voetbalclub KM Torhout zullen ze niet vergeten, zeggen ze. "Ook de school was bijzonder lief en medelevend", zeggen Jasons ouders. "Ik heb tot 2016 bij KM gevoetbald, maar ik ben gestopt omdat ik me toen al niet goed meer voelde. Mijn broer Keanu speelt wel nog bij KM en mijn pa was tot voor kort ploegafgevaardigde bij de club", zegt Jason. "Ik weet dat ik zelf geen sport meer mag doen. Maar ik lééf. Vanaf nu ga ik voluit voor Keanu supporteren." Het geld dat ze krijgen, gaat naar de torenhoge ziekenhuisfacturen, waarvan niet alles terugbetaald wordt.