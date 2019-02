Dubbele inbraak in twee appartementsgebouwen JHM

05 februari 2019

14u29 0 Torhout In de Fraeysstraat pal in het centrum van Torhout werd maandag in anderhalf uur tijd op klaarlichte dag tweemaal ingebroken in twee appartementsgebouwen.

Eerst raakten de dieven het ene blok binnen om 15.25 uur. Via de gemeenschappelijke ruimten gingen ze naar de tweede verdieping en daar forceerden ze met een werktuig de toegangsdeur van een flat. Eenmaal binnen gingen ze op onderzoek. Ze gingen aan de haal met cash geld. Rond 17 uur werd dan weer ingebroken in een tweede appartementsgebouw. Hoe de dieven daar binnen raakten is niet duidelijk. Ook hier doorzochten ze een flat, maar het is niet duidelijk of er iets gestolen werd. De politie liet het labo komen voor een sporenonderzoek.