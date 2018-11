Drugsdealer opgepakt met speed op zak 26 november 2018

Aan het station in Torhout werd vrijdagavond een 45-jarige drugsdealer opgepakt. De man had vijftig gram speed op zak. Hij was volgens het Brugse parket in het station aanwezig om drugs te verkopen. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer. (SDVO)