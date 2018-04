Dronkenman zet straat op stelten 10 april 2018

Een 24-jarige jongeman zorgde zondagnacht voor problemen op straat. Torhoutenaar K.V. was om 00.40 uur onder invloed van alcohol en zorgde voor moeilijkheden in de Lichterveldestraat. De man werd bestuurlijk aangehouden en mocht zijn roes gaan uitslapen in de cel. (JHM)