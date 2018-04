Dronkenman wil beschadigde wagen naar huis duwen 18 april 2018

Een 31-jarige Torhoutenaar heeft in de Brugse politierechtbank 6 maanden rijverbod gekregen na een ongeval waarbij hij liefst 3,04 promille alcohol in zijn bloed had. J.H. reed op 17 juni vorig jaar rond 2.45 uur tegen een paal nabij het kruispunt van de Ambachtstraat en Oude Gentweg in Torhout. De agenten zagen hem zijn beschadigde wagen wegduwen richting z'n woning en lieten hem halt houden. Ook in januari vorig jaar werd H. al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. "Mijn cliënt is beginnen drinken na een breuk met zijn partner. Hij volgde intussen een begeleiding en is van de alcohol af", pleitte zijn advocaat. Naast het uitzitten van een rijverbod moet de man ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en daarboven een 3.200 euro boete betalen. (SDVO)