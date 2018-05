Dronkenman valt 08 mei 2018

02u31 0

In de Nieuwstraat in Torhout is de 44-jarige S.V. uit Torhout zondag in de namiddag ten val gekomen op het trottoir. De man verloor zijn evenwicht, omdat hij dronken bleek te zijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. (JHM)