Dronkenman moet ontnuchteren in cel 23 november 2018

In de Kasteelstraat in Torhout heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag even na middernacht een man aangetroffen die dronken op straat liep ter hoogte van de spoorweg. De 29-jarige T.D. uit Torhout was openbaar dronken en werd daarom meegenomen om in de politiecel zijn roes uit te slapen. (JHM)