Dronkenman beschadigt bijenkorven 06 augustus 2018

02u34 0

In de Ravenhofstraat in Torhout pleegde een dronkenman zaterdagavond vandalenstreken nadat hij van een zomerbar kwam. De 39-jarige G.V. beschadigde er de omheining, enkele bijenkorven uit een aangrenzende moestuin en duwde een houten bord omver. De man was niet alleen dronken maar ook weerspannig tegen de politie en werd opgesloten in de cel. (JHM)