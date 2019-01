Dronken vrouw opgesloten in politiecel JHM

15 januari 2019

In de Maria Van Bourgondiëlaan in Torhout stootte de politie maandag vlak voor middernacht op een vrouw die dronken op straat liep. De 35-jarige L.S. was openbaar dronken en zorgde voor overlast op straat. Ze veroorzaakte er moeilijkheden. De vrouw werd bestuurlijk aangehouden en mocht haar roes uitslapen in de politiecel.