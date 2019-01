Dronken man zet nieuwe jaar in in politiecel Siebe De Voogt

Torhout Een 30-jarige man uit Torhout heeft de start van het nieuwe jaar beleefd vanuit een politiecel. Hij liep nog voor middernacht dronken rond op straat en werd opgepakt.

Een patrouille trof de Torhoutenaar omstreeks 22.15 uur aan in de Viaductstraat. Hij stond er te leunen tegen een verlichtingspaal. De dertiger bleek de oudejaarsavond duidelijk te vroeg te hebben ingezet en was dronken. Hij werd bestuurlijk aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De man zette 2019 zo op een minder leuke manier in. Hij mocht de cel uiteindelijk verlaten, toen hij weer nuchter was.