Dronken man slaapt op straat 16 juli 2018

02u23 0

In de Roeselaarseweg in Torhout trof de politie zaterdagnacht rond 3.15 uur een man aan die lag te slapen op de grond. A.D. (43) uit Roeselare was dronken en werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren.





(SDVO)