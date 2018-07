Dronken man opgepakt 10 juli 2018

02u44 0

In de Eugeen Van Oyestraat in Torhout werd een 45-jarige man uit Torhout zondagavond opgepakt omdat hij openbaar dronken was langs de openbare weg. J.Z. had te diep in het glas gekeken en mocht zijn roes enkele uren gaan uitslapen in de doorgangscel. (JHM)