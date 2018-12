Dronken man in bushokje gevonden JHM

06 december 2018

14u17 0

De politie Kouter trof woensdagavond een dronken man aan in de Stationsstraat in Torhout. De 40-jarige man, D.K. uit Ieper, zat er dronken in een bushokje maar het is niet duidelijk of hij ook aan het wachten was op de bus. De politie stelde een PV op wegens openbare dronkenschap en nam de man mee naar het politiebureel. Hij mocht er zijn roes uitslapen in de doorgangscel.