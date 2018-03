Dronken langs straat 22 maart 2018

02u57 0

In de Keibergstraat in Torhout werd een 60-jarige man uit Torhout zondagavond kort voor middernacht betrapt toen hij dronken langs de straat liep. N.V. werd bestuurlijk aangehouden en in de doorgangscel gestopt om te ontnuchteren.





(JHM)