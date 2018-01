Dronken hardrijder onderschept 02u54 0

In de Keibergstraat in Torhout zette de politie dinsdagnacht rond 1 uur een wagen aan de kant die aan erg hoge snelheid over straat reed. De 36-jarige K.K. uit Kortrijk bleek te rijden onder invloed en legde nadien een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd prompt voor 15 dagen ingetrokken. (JHM)