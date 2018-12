Dronken hardrijder crasht: vier wagens perte totale, huis beschadigd Slachtoffer: “Twee auto’s vernield en ons pas verkochte huis beschadigd” Jelle Houwen

23 december 2018

11u49 0 Torhout Een 29-jarige dronken hardrijder heeft gisterenavond een ware ravage veroorzaakt bij een zwaar ongeval. In de bebouwde kom haalde A.D. aan hoge snelheid een wagen in, maar crashte en belandde vervolgens tegen drie geparkeerde wagens en een gevel van een woning. Alle wagens zijn totaal vernield. “Onze twee auto’s zijn vernield, en ons huis dat net verkocht is liep flinke schade op. Wat een domper”, zegt bewoner Danny Lakiere (60).

Wat de 29-jarige A.D. uit Oostkamp bezield heeft om rond 19 uur in de bebouwde kom van de Ruddervoordestraat zo’n stunt uit te halen is onduidelijk. Volgens omstaanders was de man op weg naar zijn werk, had hij enkel Red Bull gedronken, en liep het fout toen hij een wagen wou inhalen, vlak voor een bocht.

Volgens de politie gebeurde dat aan hoge snelheid en bleef hij na zijn manoeuvre haperen aan een paaltje, rechts van de weg. Met een immense vaart werd zijn Hyundai i40 naar de overkant van de weg geslingerd en ramde daar een Suzuki Wagon R vol in de flank. Door de enorme klap tolde die wagen rond en kwam op het trottoir tot stilstand.



Daarna boorde de wagen van A.D. zich nog tegen een Citroën C1 en een Citroën Berlingo en vloog de wagen nog tegen de gevel van het koppel Danny Lakiere (60) en zijn vriendin Siegried Allemeersch (44). De impact was bijzonder groot want alle wagens werden opeen gedrukt en zijn rijp voor de schroothoop. A.D. legde bij de politie een positieve ademtest af en speelde zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.

Huis net verkocht

Het grootste slachtoffer van de dronken escapades van A.D. zijn Danny en Siegried. “Onze twee Citroëns zijn volledig vernield en ons huis is flink beschadigd”, zucht Danny. “Ik weet niet wat ik het ergste moet vinden. Vlak voor de feestdagen zitten we nu zonder auto, en er staan tal van verplaatsingen op het programma. En volgens mijn verzekering heb ik geen recht op een vervangwagen. Ik moet maandag langsgaan bij mijn garagist en hopen dat die ons uit de nood kan helpen.”

“Dit is echt een enorme domper. Die Citroën C1 hadden we ook nog maar onlangs gekocht, want mijn vriendin leert nu met die wagen rijden. Maar ze zijn volledig vernield. En ook aan ons huis is er flinke schade. Hij heeft eerst onze poort geraakt, vervolgens de gevel aan de voordeur, de voordeur zelf en verder nog eens de gevel. En weet je wat het ergste is? Onze woning is net verkocht! De nieuwe eigenaar heeft het compromis al getekend en ik belde hem na het ongeval meteen op. Hij is natuurlijk wat bang nu en kan maar komen kijken eenmaal hij uit vakantie is. Maar de schade aan het huis is gelukkig enkel alleen buiten en is herstelbaar.”

En weet je wat het ergste is? Onze woning is net verkocht! Bewoner Danny Lakiere (60)

Vaak hardrijders

Alhoewel de Ruddervoordestraat, zeker in het centrum vlak voor het gevaarlijk kruispunt met de Zwevezelestraat aan frituur ’t Friet-uurtje, totaal niet uitnodigt om hard te rijden, wordt het wél vaak gedaan. “Dat is zelfs de een van de redens om hier te verhuizen”, vervolgt Danny. “We gaan een straat verderop gaan wonen vanaf maart, maar daar zijn we nog aan het verbouwen. Ik woon sinds 1979 in de Ruddervoordestraat, en het is hier enorm veranderd. Er wordt hier vaak veel te hard gereden, en dat leidt wel al eens tot ongevallen. Die jongeman moet echt goed beseffen wat hij heeft aangericht. Maar dat doet hij denk ik niet, want hij heeft zich bij niemand geëxcuseerd. Integendeel, hij zocht zelfs nog ruzie met een vriend en ons. Ongelofelijk.” Na bemiddeling door burgemeester Kristof Audenaert die ter plaatse kwam en de politie, werd A.D. verzocht om te vertrekken. Zonder rijbewijs en met de wetenschap dat hem een zeer dure afrekening wacht bij de politierechter.

Ik woon sinds 1979 in de Ruddervoordestraat, en het is hier enorm veranderd. Er wordt hier vaak veel te hard gereden, en dat leidt wel al eens tot ongevallen Bewoner Danny Lakiere (60)