Dronken caféganger opgesloten JHM

07 januari 2019

14u26 0

Op de Markt in Torhout zorgde een caféganger zondag tijdens de nacht voor problemen. De 32-jarige B.D., zelf inwoner van Torhout, had teveel gedronken en zocht daardoor ruzie. De politie kwam tussenbeide en arresteerde de man. Hij werd meegenomen en in de doorgangscel gestopt waar hij zijn roes kon uitslapen.