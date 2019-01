Dronken Bruggeling opgesloten JHM

16 januari 2019

10u17 0

In de Noordlaan in Torhout trof de politie dinsdagnacht rond 1 uur een man aan die dronken langs de drukke straat liep. Het bleek om de 34-jarige E.D. uit Brugge te gaan die openbaar dronken was. De man werd meegenomen en opgesloten in de politiecel om er zijn roes uit te slapen.