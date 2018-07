Dronken bestuurder crasht 16 juli 2018

02u23 0

In de Oostendestraat in Torhout vond zaterdagmorgen rond 6.30 uur een zwaar ongeval plaats. Een 20-jarige bestuurder uit Torhout viel wellicht in slaap en verloor de controle over z'n stuur. Hij raakte van de weg af en ramde onder meer enkele kastjes van Infrax. De twintiger raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken en z'n wagen werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken en olie van het wegdek te verwijderen. Infrax kwam de elektriciteitskastjes herstellen. (SDVO)