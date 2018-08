Dronken bestuurder betrapt 23 augustus 2018

In de Vredelaan in Torhout zette de politie dinsdagavond om 19.30 uur een 43-jarige bestuurder uit Wervik langs de kant. C.B. legde een positieve ademtest af. Bovendien bleek z'n wagen niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd te zijn. De man moest z'n rijbewijs voor 6 uren afgeven. Zijn wagen werd getakeld. (SDVO)