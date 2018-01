Drie parcours voor lopers in Groenhove 02u42 0 BHT De omlopen staan op een paal aan de parking.

Lopers in het Groenhovebos in Torhout krijgen extra mogelijkheden. Op een houten paal op de parking van het bos in Torhout staan voortaan drie parcours. In het verleden was het enkel mogelijk om het parcours van 5 kilometer af te leggen. Nu zijn er twee lussen van 4,9 en 4,8 kilometer. Je kan ook kiezen voor een rode lus van 10,6 kilometer. Die langste afstand leidt de sporters naar Torhout-Oost. Lopers krijgen ook informatie over verlichte wegen en kunnen aan intervaltraining doen. (BHT)