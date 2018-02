Drie kinderen gewond bij ongeval 22 februari 2018

02u30 0

In de Industrielaan in Torhout zijn dinsdagmiddag drie jonge kinderen lichtgewond geraakt bij een ongeval. Ter hoogte van het kruispunt met de Vredelaan kwam het tot een aanrijding tussen de wagens van de 56-jarige M.T. uit Torhout en de 40-jarige N.D. uit Ichtegem. Die laatste raakte lichtgewond net als de kinderen die in haar wagen zaten. Het gaat om twee jongens van 11 en 13 jaar oud en een meisje van 6. Zij werden allen voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De twee wagens raakten beschadigd en moesten getakeld worden. (JHM)