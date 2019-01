Drie gewonden bij ongeval met 4 wagens BBO

13 januari 2019

13u56 0 Torhout In de Roeselaarseweg in Torhout is vrijdag rond 17.20 uur een ongeval gebeurd met vier betrokken wagens. Drie bestuurders raakten lichtgewond, onder wie twee die naar het ziekenhuis werden overgebracht.

Bestuurder R.B. (33) uit Menen reed volgens de politie Kouter langs de Roeselaarseweg in de richting van Torhout toen hij zich mispakte aan de plaatselijke wegenwerken. De man had de tijdelijke asverschuiving van de rijbaan en aangepaste wegmarkeringen niet opgemerkt. Hij bleef rechtdoor rijden en ramde zo drie auto’s in de flank, namelijk die van de vrouw G.B. (61) uit Torhout, de man F.D. (74) uit Torhout en de man S.H. (30) uit Staden.

Volgens de politie raakten bestuurders R.B., G.B. en S.H. lichtgewond en werden G.B. en S.H. naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout overgebracht. Drie wagens konden niet meer verder rijden en werden getakeld. Gezien het spitsuur zorgde het ongeval voor heel wat verkeershinder op de Roeselaarseweg.