Drie fietsers beboet Jelle Houwen

01 december 2018

De lokale politie Kouter heeft gisterenochtend een fietscontrole gehouden in de Papebrugstraat in Torhout. De jongste weken vonden er in het centrum van Torhout al meermaals per week dergelijke controles plaats. Daarbij wordt vooral op fietsverlichting gecontroleerd. 66 fietsers werden deze keer gecontroleerd, van wie er drie niet in orde waren. Zij moesten een boete betalen. (JHM)