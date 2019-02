Drie betrapte fietsende tieners krijgen brief voor ouders mee JHM

13 februari 2019

11u19 0 Torhout Ondanks de bemoedigende resultaten van de laatste week lieten drie tieners zich woensdagochtend toch weer betrappen op fietsen zonder werkende fietsverlichting.

In de Aartrijkestraat werden even voor 8 uur 15 fietsers gecontroleerd en daarvan bleken drie scholieren niet in orde te zijn. Het ging om minderjarigen die voor het eerst betrapt werden en daarom kregen ze van de politie een brief mee naar huis, gericht aan hun ouders. Ze zullen zich in regel moeten stellen. De voorbije dagen was het aantal scholieren dat nog betrapt werden met een defecte fiets drastisch afgenomen. Er waren nog twee fietsers op een totaal van 216 die betrapt werden, maar daar komen er nu dus nog eens drie bij.

