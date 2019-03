Drie bestuurders plegen vluchtmisdrijf bij aanrijdingen in Torhout JHM

01 maart 2019



Op het grondgebied van Torhout pleegden drie bestuurders in de loop van donderdag vluchtmisdrijf bij drie verschillende aanrijdingen. Net voor 15 uur gebeurde het eerste ongeval in de Koolskampstraat. Daar werden een geparkeerde personenwagen aangereden maar stopte de aanrijder niet. Een uur later was het weer prijs op het Conscienceplein. Daar reed een vrachtwagen een paaltje aan maar de trucker reed gewoon verder. En vlak voor middernacht werd nog een paal aangereden, deze keer in de Tuinstraat. Ook daar pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf. De politie maakte telkens een PV op.