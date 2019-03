Drank gestolen na inbraak in scoutslokaal JHM

31 maart 2019

In het scoutslokaal van de scouts Sint-Rembert in de Herderstraat in Torhout werd afgelopen weekend ingebroken. De diefstal werd vrijdag opgemerkt. De inbrekers probeerden eerst een slot open te breken aan de zijdeur maar dat mislukte. Vervolgens duwden ze een raam aan de achterzijde open en drongen ze binnen. Daar gingen ze aan de haal met drank. De politie stelde een pv op.