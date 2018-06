Dochter van wijlen Stive Vermaut bij sp.a 15 juni 2018

In Torhout trekt oppositiepartij sp.a met 17 nieuwe namen, op een totaal van 27 kandidaten, naar de kiezer.





Ouderdomsdeken Paul Dieryckx is de lijsttrekker, Martin Vanwalleghem duwt de lijst. Verder valt ook Nick Mouton op. Hij staat op de derde plaats. Mouton was ooit in het Oost-Vlaamse Lovendegem een tijdje schepen voor... N-VA. Nog een opvallende naam is die van Emmy Vermaut, de dochter van wijlen wielrenner Stive en huidig gemeenteraadslid Vanessa Jodts. Zij is met haar 18 jaar een van de allerjongste kandidaten in Torhout. Ook haar mama staat opnieuw op de lijst.





Sp.a wil vooruitgaan in het aantal zetels. Momenteel telt de partij vier gemeenteraadsleden. (BHT)