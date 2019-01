DJ en stylisten op eerste outlet van BSO-leerlingen Bart Huysentruyt

16u33 0 Torhout De 140 BSO-leerlingen van het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout organiseren voor het eerst een outletweekend in Torhout. Daarvoor gaan ze in zee met elf handelszaken. De leerlingen steken het programma helemaal zelf in elkaar.

“We merkten dat zo’n evenement eigenlijk beantwoordt aan alle leerdoelen en dus ideaal is om de leerlingen te motiveren”, zegt Annelies Declerck, die de leerlingen begeleidt. Ze houden de stockverkoop op vrijdag 8 februari tussen 16.30 en 19 uur en op zaterdag 9 februari van 10 tot 17 uur. “Iedereen heeft zijn taak", zegt Declerck. “Leerlingen stonden in voor de affiches en de uitnodigingen, ze organiseren een receptie, kleden de zaal aan en zijn verantwoordelijk voor de kassa. Er zijn stylisten en één van de leerlingen zorgt als deejay voor de muziek. We merken een enorme betrokkenheid. Heel de school is ermee bezig.” Torhoutse winkels die hun stock verkopen in de Spinneschoolstraat 10 zijn onder meer Trio, Princess, Cool, Evadorable en Lederwaren Jean. De opbrengst gaat naar de BSO-afdeling van het Sint-Vincentiusinstituut.