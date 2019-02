Dirk Couwelier kroont zich tot keizer op carnavalsbal BHT

13u30 0 Torhout De 54-jarige Dirk Couwelier is zaterdag tot keizer carnaval van de stad Torhout gekroond. Hij won de prinsentitel dus voor de derde keer.

Couwelier is lid van de Orde van de Sparrestee en laat zich gemakshalve Jettie noemen. Zijn uitdager Jurgen Vincke van de Orde van de Bourgondiërs kon hem geen strobreed in de weg leggen. Keizer Jettie kroont Tania Lust tot keizerin. De optocht vindt plaats op zondag 10 maart vanaf 14.30 uur in het centrum van Torhout.