Dineren in idyllische stadstuin van familie d'Aussy 06 juli 2018

02u36 0 Torhout Het tijdelijke restaurant Prêt à Manger heeft zijn intrek genomen in het domein van de familie d'Aussy langs de 's Gravenwinkelstraat. De stadstuin, voorheen niet toegankelijk, is het idyllische decor. Gewoon iets drinken op het terras kan ook.

Dineren kan er onder de majestueuze bomen in de 19de-eeuwse binnentuin van de beschermde site 's Gravenwinkel of binnen in het statige herenhuis. Zaakvoerders Claude Deruyck en Karin De Craemer, die in Pittem een gelijknamig cateringbedrijf runnen, staan klaar om de bezoekers culinair te verwennen. "De focus ligt op lekkere visgerechten, maar ook voor een stukje vlees kan je bij ons terecht", zeggen ze. "We hebben tapas en aperitiefhapjes. Op woensdag serveren we een marktmenu. Je kan ook gewoon even de tuin binnen wandelen of gewoon iets drinken op het terras." Prêt à Manger maakt deel uit van het stedelijke pop-up project Santeboetiek. Niet alleen op de site 's Gravenwinkel, maar ook aan het stadskasteel Ravenhof zijn er tijdelijke zaken geopend. Zo kan je in het kasteeldomein Ravenhof naar The Message Ginbar. "We brengen een beetje extra sfeer in Torhout", zegt Heinz Van Roye. "Net als vorige zomer palmen we een stukje van het kasteel in, maar zetten we ook een terras buiten. Ideaal voor een verfrissing met dit weer." (BHT)