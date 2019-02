Digitale snelheidsmeter geplaatst in Guido Gezellelaan, enkele weken na zwaar ongeval Jelle Houwen

13 februari 2019

15u05 0 Torhout Exact een maand nadat er een zwaar ongeval in de straat gebeurde, werd er een digitale snelheidsmeter in de Guido Gezellelaan in Torhout.

Buurtbewoners klagen er al langer over dat er te hard wordt gereden in de straat. Er zijn al enkele auto’s uit de bocht gegaan waar de straat overgaat in de Kasteelstraat en dat was ook zondagochtend 13 januari het geval. Toen ging een 20-jarige jongeman met zijn Alfa Romeo aan een veel te hoge snelheid uit de bocht en ramde er een woning. Die woning liep zware schade op. De jongeman bleek onder invloed te zijn. Kort na het ongeval, tijdens de sneeuwval, gingen er volgens bewoners nog een aantal wagens uit de bocht, zonder veel erg. Sinds woensdag staat er een digitaal infobord dat automobilisten waarschuwt voor hun snelheid. Of er ook meer snelheidscontroles door de politie op die plaats komen is niet duidelijk.