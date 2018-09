Dievegge geeft duw aan werkneemster Brantano 01 september 2018

Slechts een van de drie Franse vrouwen die woensdagavond met geweld een winkeldiefstal pleegden in de Brantano langs de Noordlaan in Torhout is aangehouden door de onderzoeksrechter. In hun wagen zou na hun arrestatie nog andere kledij en schoenen gevonden zijn van andere winkels, waarvan onderzocht wordt of die gestolen zijn. De drie vrouwen wonen net over de grens.





In de Brantano gingen ze even voor sluitingstijd aan de haal met vier paar schoenen. "Die hadden een totale waarde van 400 euro en de vrouwen werden betrapt toen ze buiten gingen en het alarm afging", zegt regiomanager Johan Simoens. "Een verkoopster vond in de winkel al dat ze zich verdacht gedroegen en had de verantwoordelijke verwittigd. Ze werden dus in de gaten gehouden en toen het alarm afging ging ze hen achterna. Daarbij vragen we altijd om het conflict te vermijden want de veiligheid van ons personeel gaat voor. Een van de dames weigerde echter om haar handtas te openen en begon de verantwoordelijke te duwen en aan haar te trekken. Gelukkig was de politie intussen opgebeld en bleef het bij duw- en trekwerk. Die dame kon ter plaatse gevat worden, de andere twee werden gevonden door de politie. Diefstallen komen wel geregeld voor in onze winkels maar het is de eerste keer in mijn drie jaar als manager dat ik zie dat er ook geweld wordt gebruikt. Gelukkig is alles goed afgelopen want je weet toch maar nooit." De aangehouden vrouw verschijnt dinsdag voor de raadkamer. (JHM)