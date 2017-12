Diefstal in ziekenhuiskamer 02u38 0

Een bejaarde man beleefde allerminst een fijne Kerst in het ziekenhuis van Torhout in de Sint-Rembertlaan. Toen de 79-jarige M.D. uit Brugge rond 15.42 uur terug naar zijn kamer ging, merkte hij op dat zijn portefeuille, die in zijn kamer lag, gestolen was. De politie stelde een PV op. (JHM)