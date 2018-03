Dief in totaal zes keer gefilmd tijdens stelen 28 maart 2018

Een 19-jarige jongeman uit Torhout riskeert een werkstraf omdat hij in totaal zes keer naar de Colruyt in Torhout trok om te stelen. Telkens stal hij sigaretten van het merk Lucky Strike en roltabak. Omdat Y.D. de indruk had dat de diefstallen onopgemerkt bleven, keerde hij telkens terug. Op 29 mei vorig jaar werd hij op heterdaad betrapt. Er waren bovendien camerabeelden van de vijf vorige keren. "Het ging niet zo goed met mij in die periode", sprak Y.D. gisteren. "Ik had foute vrienden die me beïnvloedden. Maar nu werk ik, heb ik een inkomen en moet ik niet meer stelen." De jongeman was akkoord met een werkstraf. De rechter velt een vonnis op 24 april. (JHM)