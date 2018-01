De zeven 'verborgen tuinen' van Torhout 23 januari 2018

02u40 0

De Wollemarkt (foto) aan de achterzijde van de Markt van Torhout verandert in een kleine stadstuin. Dat staat te lezen in het voorstel van het Nederlandse studiebureau dat de vernieuwing van de Markt voorbereidt. In totaal zouden zeven tuinen in Torhout beter uitgespeeld worden. "Er is nu eenmaal vraag naar meer groen in de buurt van de Markt", zegt Léonor Chabason van het ontwerpbureau Lola-List-Sweco. "Er zijn verscheidene mogelijkheden. De omvorming van de Wollemarkt tot een groen pleintje is daar een voorbeeld van. Ook de Puttuin, in de buurt van de Putstraat, kan aantrekkelijker worden." Verder denkt het studiebureau aan 's Gravenwinkel, Tuin Depuydt, Conscienceplein, Kerkplein en Ravenhoftuin. Tegen mei moet ook duidelijk worden hoe snel de stad aan de omvorming van die centrale pleintjes wil beginnen.





(BHT)