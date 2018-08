De Peerdenposterij krijgt nieuwe toekomst 04 augustus 2018

De Peerdenposterij in de Rijselstraat in Torhout krijgt een nieuwe toekomst als dagcentrum De Beelderij van vzw Huize Tordale. "De restauratiewerken zijn nodig om de veiligheid te garanderen", zegt minister-president Geert Bourgeois.





De Peerdenposterij is sinds 2002 beschermd. De herberg is eind achttiende eeuw gebouwd. Het monument is een vrij volledig bewaarde landelijke afspanning met herberg, keuken en voorraadkelder. Het gebouw verkeert echter al een tijdje in slechte staat, maar daar komt nu dus verandering in. "De vzw achter het dagcentrum ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op vlak van wonen, werken, leren en ontspannen. Er komt ook een ruimte voor De Beelderij, het artistieke atelier van Tordale. De Peerdenposterij wordt een open huis, waar iedereen welkom is om kennis te maken met de kunstenaars van De Beelderij", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.





Verder zal er ook plaats zijn voor een ontmoetingsruimte. De minister kent een premie toe van bijna 223.000 euro. De restauratiewerken zijn dringend nodig om de veiligheid te garanderen. In het verleden zijn al verschillende maatregelen genomen die onvoldoende duurzaam blijken. Zo komt bijvoorbeeld het pleisterwerk van de gevel, de houten ramen en het dak hebben last van houtrot en de stabiliteit van het gebouw is in het gedrang. In 2020 zou alles moeten klaar zijn. (MMB)