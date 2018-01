De Cuyper (74) ereburgemeester, maar eind dit jaar afscheid van politiek 31 januari 2018

02u48 0 Torhout Norbert De Cuyper (74), die tussen 1991 en 2016 burgemeester was van Torhout, is maandag door de gemeenteraad benoemd tot ereburgemeester.

Dat heeft hij uiteraard te danken aan de 25 jaar waarin hij de stad leidde. Momenteel is De Cuyper nog altijd voorzitter van de gemeenteraad. Hij neemt eind dit jaar definitief afscheid van de lokale politiek, want hij staat niet langer op de lijst voor CD&V. "Ik heb daar vrede mee", zegt de graag geziene burgervader van weleer. "Mijn politieke loopbaan is fantastisch geweest. Ik heb daar heel hard van genoten. Ook de loutering achteraf voelt goed. Maar er is nu eenmaal een tijd van gaan. De CD&V-lijst voor oktober is, op één plaats voor een vrouw na, volledig. Ik steun die lijst geweldig. We hebben echt een heel mooie, evenwichtige ploeg samengesteld. De oudste op die lijst is 63 jaar. Ik ben de eerste fan van de tandem Hilde Crevits-Kristof Audenaert, die deze stad bestuurt. Ik kom nog vaak onder de mensen en ik onderhoud veel contacten in Torhout en Wijnendale. De komende jaren wil ik dat blijven doen." (BHT)