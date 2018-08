Dader steekpartij in bakkerij was onder invloed 17 augustus 2018

Een 27-jarige man van Libische origine blijft een maand langer in de cel voor de steekpartij eind vorige week in bakkerij Devriendt in Torhout. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. K.F. - die illegaal in het land verblijft - zou onder invloed van drugs geweest zijn, toen hij donderdagmiddag verkoopster Mélissa Rogiers (34) een zevental messteken gaf voor de ogen van hun 3-jarige dochtertje.





Hij bleef na de steekpartij buiten wachten op de politie. Tijdens z'n verhoor bekende F. de feiten, maar over de precieze aanleiding van de steekpartij kon hij de speurders geen uitleg geven. Het koppel leerde elkaar drie maanden geleden kennen op café in Gent. F. trok een drietal weken geleden in bij Mélissa boven de bakkerij.





Volgens buren ging het er in het verleden al meermaals luid aan toe. De verkoopster werd na de steekpartij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand was vrijdag stabiel. (SDVO)