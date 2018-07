Cultuurraad wil repetitieruimte op site Thor 13 juli 2018

In de kapel van Ten Walle gaf de Cultuurraad van Torhout een memorandum af aan het stadsbestuur. Grootste peilers zijn de nood aan een repetitieruimte en een echt cultuurhuis. Daarvoor kijkt de raad naar de site Thor of de plaats van het huidige, verouderde zwembad. "Er is nu echt nood aan een soort 'black box', waar jonge bands kunnen repeteren of optreden", zegt Eva Stael, voorzitter van de Cultuurraad. "Ook vernieuwende projecten zoals kunstgalerijen in leegstaande winkelruimtes of een kunstenaar die voor een bepaalde periode de stad mag veroveren moeten in Torhout kunnen."





De site Thor zou zich bijvoorbeeld kunnen lenen voor de uitbouw van de Stedelijke Academie, al is ook de Sportraad geïnteresseerd in die site. "Een symbiose is mogelijk", zegt Stael. "Zowel sport als cultuur kunnen er onderkomen vinden." Volgens Stael dringt de tijd voor verenigingen zoals het Houtlands Harmonieorkest of de Rhetorika. De toekomst van de Loods Bekaert is immers onzeker. Mogelijk kunnen zij in de vroegere feestzaal Centrum terecht. "We hopen dat de stad daar snel werk van maakt", zegt Stael. "Afkalving van de middelen voor cultuur kan echt niet. Daar dringen we op aan bij het volgende stadsbestuur."





