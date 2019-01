Crevits en Bogaert trekken West-Vlaamse lijsten voor CD&V Bart Huysentruyt

26 januari 2019

13u24 0 Torhout Het provinciaal partijbestuur van CD&V West-Vlaanderen heeft zaterdag, exact vier maanden voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei 2019, de modellijsten goedgekeurd. Eerder werden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits uit Torhout en Kamerlid Hendrik Bogaert uit Jabbeke aangeduid als lijsttrekkers.

Op de Kamerlijst prijkt Nathalie Muylle uit Roeselare op plaats twee, Franky Demon uit Brugge is nummer drie. De vierde en vijfde plaats zijn voor Roel Deseyn uit Kortrijk en Lies Deseure uit Veurne. Lijstduwer is Frederiek Vermeulen (Ichtegem) en eerste opvolger Bercy Slegers uit Wervik.Op de Vlaamse lijst met Hilde Crevits als lijsttrekker wordt de top-5 vervolledigd door Bart Dochy (Ledegem), Martine Fournier (Menen), Loes Vandromme (Poperinge) en Kurt Vanryckeghem (Waregem). Lijstduwer is Felix De Clerck uit Kortrijk en eerste opvolger Brecht Warnez uit Wingene.

“Het zijn stuk voor stuk ervaren mensen die we naar voren schuiven”, zegt provinciaal voorzitter Daniël Vanpoucke. “Maar we kiezen ook voor vernieuwing in verjonging. We geloven heel erg in deze ploeg.”