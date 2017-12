Controle op zwaar vervoer 02u51 2

Zowel in de Noordlaan als op de Rijksweg in Torhout heeft de politie donderdag een hele voormiddag een controleactie op zwaar vervoer gehouden. Daarbij werden in totaal 24 voertuigen gecontroleerd. Geen enkele chauffeur had te veel gedronken. Er waren wel onmiddellijke inningen na inbreuken op snelheid, rij-en rusttijden en de tachograaf. (JHM)