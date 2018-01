Chirurg Dirk Dauwe versterkt CD&V 31 januari 2018

De Torhoutse meerderheidspartij CD&V heeft zijn huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen zo goed als helemaal klaar. Op één plaats na zijn alle 27 namen ingevuld. Zoals bekend trekt de tandem Hilde Crevits-Kristof Audenaert de lijst. Zij zijn momenteel titelvoerend en waarnemend burgemeester. Gedeputeerde Bart Naeyaert is lijstduwer. Alle huidige schepenen doen opnieuw mee. Verder staan er twaalf nieuwe kandidaten op de lijst. Dirk Dauwe, een 54-jarige orthopedisch chirurg aan het AZ Delta in Roeselare en Menen, is de opvallendste naam. Verder sluiten ook Johan Bostoen, Elke Casier, Sebastiaan Cordie, Dries Debruyne, Kristoff Demoor, Matijs Gevaert, Joke Swyngedouw, Rik Vancouillie, Nico Vanhooren en Sandy Vanparijs zich aan bij CD&V. "We willen opnieuw de volstrekte meerderheid halen", zegt Hilde Crevits. "Andere partijen willen misschien verandering, maar wij vernieuwen zelf onze lijst. Daarmee houden we de vinger aan de pols bij de Torhoutenaars." (BHT)