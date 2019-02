Chauffeur rijdt tegen wagen en vlucht JHM

03 februari 2019

14u11 0

Een bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval kan een bezoekje van de politie verwachten. Een getuige kon namelijk zijn nummerplaat noteren. Het ongeval gebeurde zaterdagochtend even na 5 uur langs de Roeselaarseweg in Torhout. Daar werd een geparkeerde personenwagen aangereden die zo zwaar geraakt werd dat de auto niet meer rijvaardig is en getakeld moest worden. Toch slaagde de aanrijder er nog in om vluchtmisdrijf te plegen. Een getuige gaf echter de nummerplaat door aan de politie, die de bestuurder nu zal opsporen.