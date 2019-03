CD&V trapt campagne af in Torhout: “Meer geld van Stedenfonds voor kleinere gemeenten” Bart Huysentruyt

17 maart 2019

10u18 0 Torhout CD&V West-Vlaanderen heeft haar campagne zaterdag afgetrapt met een ledendag in Torhout.

Torhout is de thuisbasis van Vlaams lijsttrekker Hilde Crevits. De partij lanceerde er meteen een strijdpunt. CD&V wil dat de West-Vlaamse gemeenten meer geld krijgen uit het Stedenfonds. Dat fonds is nu vooral gunstig voor steden boven de 200.000 inwoners. Zij krijgen heel veel geld om projecten te realiseren. “Het is een onhoudbare situatie”, zegt Crevits. “De gemiddelde Vlaamse gemeente krijgt een bedrag van 200 tot 250 euro per inwoner, terwijl de steden boven de 200.000 inwoners meer dan 1.400 euro per inwoner krijgen. Open ruimte en fiscale armoede zouden de criteria moeten zijn.” Met dat geld zou CD&V de gemeenten dan aanraden te investeren in mobiliteit. “Vooraleer de kilometerheffing wordt ingevoerd, moet er een volwaardig vervoersalternatief zijn. Betere treinverbindingen, een functioneel netwerk van bussen tussen stad en platteland, groene fietspaden en meer deelsystemen”, somt Crevits op.